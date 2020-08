‘Enorme krimp toont aan hoe belangrijk Schiphol is voor de regio’

De gemeente Haarlemmermeer weet nog niet wat de financiële gevolgen zijn van de forse economische achteruitgang in de regio. “Maar die zullen er zeker zijn. Deze gigantische krimp laat zien hoe belangrijk Schiphol is voor de regio”, zegt een woordvoerster van de gemeente.

Woensdag maakte het CBS bekend dat de economie van Haarlemmermeer met 27 tot 29 procent kromp in het tweede kwartaal als gevolg van de coronacrisis. Daarmee werd deze gemeente het hardst getroffen in heel Nederland. De regio is voor een groot deel afhankelijk van luchtvaart en daaraan gerelateerde dienstverlening. En vooral die kregen harde klappen.

“Het zat er natuurlijk wel aan te komen als er niet gevlogen wordt. Dit raakt alle facetten van de economie: werknemers, horeca, toeleveranciers en andere bedrijven. We hopen op een herstel”, aldus de zegsvrouw. Zij kon nog niet zeggen of Haarlemmermeer financiële steun gaat vragen aan Den Haag.