Nachtclubs en discotheken willen duidelijkheid en perspectief

Nachtclubs en discotheken zijn teleurgesteld over het uitblijven van duidelijkheid en perspectief voor de branche, die nog altijd de deuren gesloten moet houden. De organisatie Nachtbelang stuurt daarom een brief naar premier Mark Rutte als noodkreet.

Aanvankelijk was aangekondigd dat op 1 september discotheken en nachtclubs weer open konden, als de omstandigheden rond corona zich goed ontwikkelden. Maar Rutte zei dinsdagavond dat hij hier “niet optimistisch over is”.

Nachtbelang zegt dat veel ondernemers inmiddels radeloos zijn en ook teleurgesteld in de overheid. “Voor de grote groep getroffenen en ellende die achter de situatie schuilgaat is geen enkel begrip”, zegt Jeroen van Broekhoven van de belangenorganisatie. “Er wordt op geen enkele manier aangegeven waarom wij vrijwel als enigen de uitzondering zijn en wanneer en hoe we eventueel wel open zouden mogen.”

De sector heeft volgens hem een protocol opgesteld, waarin wordt geschetst hoe zij veilig kunnen heropenen met goede ventilatie, strikte hygiĆ«nemaatregelen en een gezondheidscheck. “Zaken die niet worden gewaarborgd tijdens de vele illegale feestjes die nu worden bezocht door jongeren.”

“Namens 100 clubs, 4500 bedrijven die in de nachtelijke uren opereren en ongeveer 75.000 medewerkers roepen wij u op om samen met ons te werken aan een veilig perspectief voor de nachthoreca”, aldus de briefschrijvers aan Rutte.