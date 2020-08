Ouderen lopen minder risico op dementie

Het risico dat iemand dement wordt is nu 13 procent kleiner dan tien jaar geleden, maakte het Erasmus MC in Rotterdam bekend op basis van onderzoek. “Als de daling voortzet krijgen alleen al in Europa en de VS de komende decennia miljoenen minder mensen dementie dan tot nu toe werd gedacht”, stellen de onderzoekers.

Een wetenschappelijke verklaring is er volgens het universitair ziekenhuis nog niet. Maar mogelijk heeft het te maken met de aanpak van hart- en vaatziekten in zowel Europa als in de Verenigde Staten. “Onder andere door patiĆ«nten met hoge bloeddruk en veel slecht cholesterol op te sporen en te behandelen, en roken te minderen. Met het terugdringen van de epidemie van hart- en vaatziekten lopen ook de hersenen op leeftijd minder schade op”, zegt onderzoeker en arts-epidemioloog Frank Wolters.

Een andere verklaring voor het dalende risico op dementie, zou volgens hem opleidingsniveau kunnen zijn. “We zien dat meer mensen een hoger opleidingsniveau hebben. Verschillende onderzoeken laten zien dat mensen met een hogere opleiding minder vaak dement worden. Het lijkt erop dat door te leren je hersenen een reserve opbouwen tegen slijtage later in het leven”, aldus Wolters.

Desondanks blijft het totale aantal mensen met dementie wel toenemen. Dat komt doordat de bevolking blijft groeien en mensen gemiddeld steeds ouder worden.

De onderzoekers hebben ruim 49.000 mensen gevolgd van 65 jaar en ouder. De ouderen deden mee aan 7 grote bevolkingsonderzoeken in de VS en Europa. De studie is gepubliceerd in het medisch wetenschappelijk tijdschrift Neurology.