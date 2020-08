Advocaat Weski: OM negeert alle regels en principes

Inez Weski, de advocaat van hoofdverdachte Ridouan Taghi in het Marengoproces, vindt dat het Openbaar Ministerie met het schaduwen van de advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef ver buiten zijn boekje is gegaan. “Het OM toont zich hier bereid en in staat elke grens van nationale en internationale regelgeving en principes rücksichtlos te negeren”, zegt Weski vrijdag.

Zij benadrukt dat het OM de actie onder de pet heeft willen houden, waarmee de rechter en advocaten buitenspel worden gezet. Het nieuws over de schaduwactie kwam via het AD naar buiten.

In juni vorig jaar werden Meijering en Van Kleef geobserveerd toen zij een reis naar Dubai maakten om een cliënt te bezoeken. Politie en justitie waren destijds met man en macht op zoek naar de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Justitie dacht dat Meijering in Dubai mogelijk een ontmoeting zou hebben met Taghi, maar dat bleek niet het geval. Meijering staat in Marengo andere verdachten bij.

Taghi (42) is in december in Dubai opgepakt en een paar dagen later overgebracht naar Nederland. Bij die snelle overlevering heeft justitie eveneens de regels met voeten getreden, heeft Weski eerder betoogd. De kwestie is nog niet in het openbaar, in het kader van het proces, besproken. Taghi is tijdens voorbereidende zittingen in Marengo nog niet in de rechtszaal verschenen. Hij zit in voorarrest in de extra beveiligde gevangenis in Vught.