Meer dan duizend actieve besmettingen op Aruba

Het aantal actieve coronabesmettingen op Aruba is donderdag gestegen tot boven de duizend. Het gaat nu om 1027 besmette personen, zo heeft de regering bekendgemaakt. Het totaal aantal doden als gevolg van de ziekte Covid-19 is inmiddels gestegen tot zes.

Op dit moment liggen er 22 mensen in het ziekenhuis, waarvan twee op de intensive care. Op het eiland zijn al meer dan 17.500 personen getest. Verreweg de meeste besmette personen zijn lokale inwoners.

Aruba opende vorige maand de grenzen voor onder meer Amerikaanse toeristen. Veel van hen worden getest, maar slechts een klein deel is positief. Nederland heeft vorige week een negatief reisadvies afgegeven over Aruba.

Sint-Maarten kent sinds enkele dagen een daling in het aantal actieve corona-gevallen. Er komen elke dag wel enkele nieuwe gevallen bij, maar het aantal mensen dat herstelt, is al sinds enkele dagen groter. Daarmee zijn er sinds donderdag 190 actieve gevallen. Afgelopen maandag ging het nog om 209 actieve gevallen. Tien mensen die zijn besmet, zijn opgenomen in het ziekenhuis op Sint-Maarten.