Op Giro555 is 13 miljoen gedoneerd voor Beiroet

Nederlanders hebben inmiddels bijna 13 miljoen euro gedoneerd aan Beiroet, dat zo’n twee weken geleden werd getroffen door een zware explosie. Op Giro555 is inmiddels 12.983.322 euro binnengekomen.

Een week geleden, na een landelijke actiedag voor hulp aan Beiroet, stond de teller op bijna 11,5 miljoen euro. Mensen kunnen tot 31 oktober blijven doneren voor Beiroet.

In 2014 leverde een actie van Giro555 voor ebolahulp zo’n 10,6 miljoen euro op. Die voor hulp na de tsunami in 2004 in AziĆ« bracht het hoogste bedrag ooit op, ruim 208 miljoen euro.

Het geld dat de samenwerkende hulporganisaties met de nationale actiedag voor Beiroet inzamelen gaat naar noodhulp voor de slachtoffers van de explosie in de Libanese hoofdstad. Zo biedt Giro555 eerste hulp en medicijnen, omdat ziekenhuizen in Beiroet zwaar zijn beschadigd of overbelast zijn geraakt. Ook worden er voedselpakketten en drinkwater uitgedeeld. Het geld gaat ook naar hulp voor de duizenden mensen die dakloos zijn geworden. Giro555 deelt gereedschap en tentzeilen uit om kapotte ramen en daken tijdelijk te dichten.

In de haven van Beiroet ontplofte een opslagplaats waar zo’n 2750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag. Er vielen ongeveer 200 doden, 6000 gewonden en er worden nog honderden mensen vermist. Honderdduizenden mensen raakten dakloos.

Achter Giro555 zitten elf samenwerkende hulporganisaties, waaronder UNICEF, het Nederlandse Rode Kruis, Terre des Homes, Oxfam Novib en Cordaid.