‘Veel zorgpersoneel voelt zich in de steek gelaten door overheid’

Veel zorgpersoneel voelt zich in de steek gelaten door de overheid en door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tijdens de eerste coronagolf. Dat meldt het Tijdschrift voor Verzorgenden op basis van een eigen enquête. 93 procent van de ondervraagden zegt dat er alleen oog was voor de intensive cares.

Veel respondenten laten weten dat ze zich in de steek gelaten voelden. Zo moest veel zorgpersoneel in verpleeghuizen en in de thuiszorg gewoon aan het werk als ze coronaklachten hadden. Daarnaast was er nauwelijks beschermende kleding, zoals mondkapjes. De verpleegkundigen denken dat er op die manier veel mensen zijn besmet in verzorgingshuizen.

Meer dan de helft van het zorgpersoneel in verpleeghuizen en in de thuiszorg geeft aan niet klaar te zijn voor een tweede coronagolf. Ongeveer 70 procent van het ondervraagde personeel is vermoceid en ruim de helft kampt met een slaaptekort. Een aantal ondervraagden is ook nog aan het herstellen van het coronavirus. Om wel klaar te zijn voor de tweede golf is meer personeel nodig en moeten er meer beschermingsmiddelen komen, zeggen veel respondenten.