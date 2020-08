Vier coronapatiënten erbij op intensive cares

Op de intensive cares in Nederland liggen vrijdag 43 patiënten met een coronabesmetting. Dat zijn er vier meer dan een dag eerder. Het aantal patiënten dat met een coronabesmetting is opgenomen in een ziekenhuis, maar dat (nog) niet op een ic-afdeling verblijft, bedraagt 133. Dat zijn er vijf minder dan donderdag.

Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg noemt het aantal opgenomen patiënten in de afgelopen 24 uur stabiel. Hij constateert dat er met name in de Randstad nieuwe opnames bij komen.

Volgens Kuipers worden op dit moment weer coronapatiënten verplaatst van het ene naar het andere ziekenhuis om de continuïteit van de reguliere zorg te kunnen garanderen. Het is volgens hem in deze fase niet nodig om patiënten te verhuizen buiten hun eigen regio. Op de intensive cares liggen nu 603 patiënten die geen coronabesmetting hebben. Dat zijn er negen meer dan eerder. In totaal liggen er 646 mensen op ic-afdelingen.