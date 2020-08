VVD wil wet voor noodproductie medische middelen in Nederland

De VVD wil een wet die regelt dat Nederlandse bedrijven, zoals textiel- of chemiebedrijven, tijdens een crisis medisch materiaal kunnen produceren. Volgens de partij is mede tijdens de coronacrisis gebleken dat Nederland te afhankelijk is van lagelonenlanden als China en India voor de productie van medicijnen en mondkapjes en andere medische beschermingsmiddelen.

Onder andere beddenfabrikant Auping heeft tijdens de coronacrisis ervaring opgedaan met het produceren van mondkapjes, schrijft VVD-Tweede Kamerlid Hayke Veldman in zijn initiatiefnota voor de wet. Hij wil dat er een wettelijke basis komt voor bedrijven om dit te doen, waarin onder meer kwaliteitseisen en productieaantallen zijn opgenomen.

Ook moet de regering met de industrie om de tafel om plannen te maken over verwachte behoefte en aanbod tijdens een crisis, zodat er dan geen tekorten ontstaan. Tijdens de coronacrisis waren er onder meer te weinig mondkapjes, handschoenen en schorten voor medisch personeel.

Qua geneesmiddelen is het volgens Veldman beter om in te zetten op het aanleggen van voorraden, dan het zelf produceren ervan. Volgens hem is de capaciteit om zelf medicijnen te maken te klein in Nederland. Daarom moet er een landelijk systeem komen dat bijhoudt welke voorraden er in Nederland zijn. Ook wil Veldman een “ijzeren voorraad” van bepaalde geneesmiddelen en moeten er afspraken komen met farmaceutische bedrijven over het opschalen van productie tijdens een crisis.

De VVD weet nog niet hoeveel het plan gaat kosten. Wel denkt de partij dat een tekort aan medicijnen en hulpmiddelen tot “onnodige en onwenselijke maatschappelijke meerkosten” leidt, die niet opwegen tegen de invoering van dit plan.