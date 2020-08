COA laat deel azc-bewoners Delfzijl overplaatsen om corona

Om verdere besmetting in het asielzoekerscentrum (azc) in Delfzijl tegen te gaan, worden zaterdag zo’n 50 bewoners in quarantaine geplaatst in het nog te openen azc in Musselkanaal. Dat gebeurt op advies van de GGD, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het gaat om een tijdelijke noodquarantaine- en isolatielocatie. Dat betekent volgens het COA dat de bewoners het terrein niet mogen verlaten. In totaal zijn ongeveer 125 bewoners van het azc Delfzijl getest op het coronavirus. Bij 29 bewoners is vastgesteld dat zij besmet zijn met het coronavirus en elf anderen zijn inmiddels hersteld.

Meerdere activiteiten in en rond het Delfzijlse azc werden eerder deze maand opgeschort vanwege de besmettingen.