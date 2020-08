In een woning aan de Regent Smitsstraat in Sint-Michielsgestel is zaterdagavond een dode gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf, laat zij weten.

Later op de avond hield de politie een man aan als verdachte. Over de rol van de aangehouden verdachte en wat er precies is gebeurd, is nog veel onduidelijk, twitterde de politie. Daarom is de politie terughoudend met details over de zaak.