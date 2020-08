Groep omstanders keert zich tegen de politie bij brand in Wezep

Een grote groep omstanders bij een brand in het Gelderse Wezep heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag tegen de politie gekeerd. Dat gebeurde toen ze het verzoek kregen om ruimte te maken voor de brandweer op het Meidoornplein. Agenten werden mishandeld en beledigd, aldus de politie. Twee mannen van 24 en 25 jaar oud zijn aangehouden voor onder meer openlijke geweldpleging, belediging van politie-agenten en het negeren van een vordering.

Volgens de politie hing er al een grimmige sfeer toen agenten ter plekke kwamen om de brandweer te ondersteunen bij de brand, die rond 03.00 uur begon in een schuur. De groep omstanders telde aanvankelijk zo’n honderd personen, waarvan sommigen om onduidelijke redenen met elkaar op de vuist gingen.

De politie moest diverse keren de wapenstok gebruiken. Na drie kwartier was de rust weergekeerd. Twee agenten gaan aangifte doen van het geweld dat tegen hen is gebruikt. De politie sluit niet uit dat er later meer aanhoudingen volgen.

Volgens een woordvoerder van de politie wordt onderzocht of de brand mogelijk is aangestoken.