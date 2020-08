‘Drie verdachten in zaak doodgeschoten Bas van Wijk vrijgelaten’

Drie van de vier verdachten die waren aangehouden voor de schietpartij waarbij Bas van Wijk overleed, zijn vrijgelaten. Dat bevestigt Willem van Vliet, advocaat van een van de verdachten, na berichtgeving door RTL Nieuws.

Alleen de verdachte die heeft bekend dat hij op zaterdag 8 augustus heeft geschoten op de 24-jarige Van Wijk, zou nog vastzitten. De drie andere verdachten zijn volgens Van Vliet vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs voor betrokkenheid. De verdachten verschenen maandag voor de raadkamer van de rechtbank Amsterdam.

Van Wijk werd doodgeschoten in Park de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer. Veel mensen waren toen aan het picknicken of zonnen in het park. Volgens de familie van het slachtoffer wilde Van Wijk voorkomen dat een horloge van zijn vriend werd gestolen. De dood van Van Wijk heeft tot grote verontwaardiging geleid. Er is een stille tocht en een demonstratie voor hem gehouden.