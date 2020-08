‘Jort Kelder vervangt Sander Schimmelpenninck bij Op1’

Jort Kelder volgt Sander Schimmelpenninck op als presentator bij Op1. Dat meldde RTL Boulevard maandag op basis van bronnen. Omroep WNL heeft het bericht niet bevestigd.

Kelder zou vanaf volgende week dinsdag in plaats van Schimmelpenninck plaatsnemen naast Welmoed Sijtsma. Eerder maandag liet Schimmelpenninck weten dat hij stopt bij OP1. De presentator zei de vrijheid te missen en zijn rol beperkt te vinden. “Ik heb een Volkskrant-column waar ik kan zeggen wat ik wil. Ik heb Quote wat fantastisch is. Ik vind het gewoon leuker om dingen te maken en vrijheid te hebben daarin”, zei hij in zijn Zelfspodcast.