Nog niet duidelijk of teststraat Schiphol langer openblijft

Het is nog niet duidelijk of de coronateststraat op Schiphol dinsdag en daarna langer openblijft, nu de overheid heeft besloten om de reisadviezen voor heel Spanje en delen van Frankrijk aan te scherpen. Het is nog niet in te schatten of het nodig is, want de meeste vluchten uit risicogebieden komen overdag aan. Bovendien is het nog niet duidelijk of er genoeg mankracht is om langer mensen te testen, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland.

De teststraat op Schiphol gaat elke ochtend om 6.00 uur open en sluit om 18.00 uur. Momenteel arriveren dagelijks ongeveer 5000 mensen uit risicogebieden op Schiphol. Van hen worden ongeveer 1000 getest op het coronavirus. “Nu heel Spanje oranje is geworden, zul je meer mensen in de teststraat zien. Daar moeten we op anticiperen. Misschien moeten we langer doorwerken, daar moet naar gekeken worden.” Daar valt misschien dinsdag een besluit over.

Maar als de teststraat langer openblijft, zijn er ook meer medewerkers nodig. De regionale autoriteiten zijn druk bezig om testers te zoeken en ze op te leiden, zodat de testlocatie meer capaciteit krijgt. Op elk willekeurig moment zijn ongeveer dertig mensen actief rond de teststraat op Schiphol. Dat zijn niet alleen de testers zelf, maar ook hun assistenten die materiaal aangeven en de monsters verwerken, en mensen die aangekomen reizigers opvangen en ze de weg naar de teststraat wijzen. Die mensen moeten geregeld worden afgewisseld, “want het werk vergt precisie. Zo’n teststaaf moet diep in je neus, dat moet je secuur doen, je wilt niet dat mensen vermoeid zijn”, aldus de veiligheidsregio.

De locatie bevindt zich tussen de aankomsthallen 3 en 4. De tests zijn vrijwillig, niemand is verplicht om te worden getest. En ook daar hangt het van af of het nodig is om langer te werken. “Uiteindelijk bepaalt de reiziger of hij of zij getest wil worden”, zegt de veiligheidsregio.