Rechtstreekse treinreis naar Londen vanaf eind oktober mogelijk

Treinreizigers kunnen over twee maanden vanuit Amsterdam en Rotterdam rechtstreeks naar Londen. Een overstap in Brussel is vanaf 26 oktober niet meer nodig, maakten de NS en Eurostar maandag bekend. Tickets voor de rechtstreekse trein van Nederland naar Londen zijn vanaf 1 september te koop.

“De rechtstreekse hogesnelheidstrein brengt je snel en zonder gedoe van het centrum van Amsterdam en Rotterdam in hartje Londen en is daarmee een ijzersterke concurrent voor het vliegtuig. Door corona hebben we langer op de start moeten wachten, maar het aantal internationale reizigers zal geleidelijk weer toenemen. Het is geweldig nieuws dat we reizigers tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk dan ook de keuze voor de duurzame trein kunnen bieden”, zegt Roger van Boxtel, president-directeur van de NS.

Vanuit Amsterdam is de reistijd met de trein naar Londen 4 uur en 9 minuten en vanuit Rotterdam 3 uur en 29 minuten. Boeken kan vanaf zes maanden voor aanvang van de reis. Tickets voor de rechtstreekse trein zijn te koop vanaf 46 euro voor een enkele reis.