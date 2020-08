Uitspraak in brillenruzie EssilorLuxottica en Pearle-moeder

De rechter in Rotterdam spreekt zich later op maandag schriftelijk uit over brillenoorlog tussen het Italiaans-Franse EssilorLuxottica en Pearle-moeder GrandVision. Volgens Essilor heeft GrandVision tijdens de coronacrisis zijn koers sterk gewijzigd, zonder dat met de beoogde nieuwe eigenaar te overleggen. Daarmee zouden afspraken zijn geschonden.

De zaak tussen de optiekketens is hoogst opmerkelijk, omdat de partijen aangeven vol achter de overnamedeal te staan. Volgens het Italiaans-Franse concern heeft GrandVision de crisis minder goed hebben doorstaan, dan het doet voorkomen. EssilorLuxottica, dat onder meer de merken Ray-Ban en Oakley bezit, liet eerder invallen uitvoeren bij GrandVision om administratie veilig te stellen. Die is voorlopig bij een derde partij ondergebracht in afwachting van de uitspraak.

EssilorLuxottica maakte vorig jaar zomer bekend GrandVision te willen overnemen. Eigenaar HAL en GrandVision hebben op hun beurt een procedure aangespannen om er zeker van te zijn dat de overname doorgaat.