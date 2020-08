CDA praat met Omtzigt over uitslag lijsttrekkersstrijd

Het partijbestuur van het CDA is in gesprek met Kamerlid Pieter Omtzigt over de lijsttrekkersverkiezing van vorige maand, die Omtzigt nipt verloor van vicepremier Hugo de Jonge. Of er een onderzoek naar de uitslag komt, wil een woordvoerder van de partij niet zeggen. “Daar komen wij op een gegeven moment op terug.”

Het AD en De Telegraaf melden dat er een onderzoek komt naar de verkiezingen. De Jonge versloeg Omtzigt met ruim tweehonderd stemmen verschil. Volgens De Telegraaf is het nieuwe onderzoek zo beperkt van opzet, dat het alleen maar tot de bekrachtiging van De Jonges overwinning kan leiden.

Omtzigt vroeg vorige week het partijbestuur om opheldering, nadat was gebleken dat een enkele CDA-leden na het uitbrengen van hun stem op hun computer werden bedankt voor hun keuze voor de kandidaat waar ze juist niet op hadden gestemd. Hij kreeg daarbij steun van Mona Keijzer, die eerder in de race om het leiderschap afviel.

Vorige week zei De Jonge nog er niet aan te twijfelen dat de lijsttrekkersverkiezing eerlijk is verlopen. Ook het partijbestuur verklaarde dat de verkiezing correct was verlopen.