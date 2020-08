Laagste aantal besmettingen in drie weken

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 415 nieuwe besmettingen doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is de kleinste toename in een etmaal sinds 3 augustus. Mede daardoor kreeg het RIVM in de afgelopen week iets minder dan 3600 meldingen, na twee weken waarbij het aantal nieuwe gevallen boven de 4000 lag.

De helft van de positief geteste personen is 20 tot 40 jaar oud, een kwart is tussen de 40 en 60. Ongeveer 12 procent is 60 jaar of ouder.

In de regio Rotterdam-Rijnmond werden 43 mensen positief getest. Dat is het laagste aantal in Rotterdam en omstreken in een maand tijd.

In Amsterdam-Amstelland werden de afgelopen dag 99 positieve gevallen geregistreerd. In Haaglanden werd het coronavirus vastgesteld bij 38 mensen en in de provincie Utrecht bij 24 mensen. In Midden- en West-Brabant kregen 29 mensen te horen dat ze besmet zijn geraakt.

Ook het aantal coronapatiĆ«nten in de ziekenhuizen daalt iets. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, noemt dat een gunstig teken “in combinatie met een beperkte daling van het aantal nieuwe besmettingen”. Ziekenhuizen behandelen momenteel 158 coronapatiĆ«nten, het laagste aantal in ruim een week tijd.