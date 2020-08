Meeste Nederlandse groente en fruit in supermarkt ‘PlanetProof’

Het aanbod van groente, fruit en aardappelen in de meeste Nederlandse supermarkten heeft een duurzaamheidsslag gemaakt. Groente, fruit en aardappelen die in Nederland zijn geteeld, voldoen in bijna alle supermarkten aan de regels van het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’. Die conclusie trekt Greenpeace na onderzoek onder supermarkten en telers.

Het keurmerk eist onder meer dat telers het gebruik van bestrijdingsmiddelen drastisch verminderen. Volgens Greenpeace kunnen ze met de helft minder van die middelen dezelfde opbrengst produceren. De milieuorganisatie toonde zich eerder kritisch over PlanetProof, maar beschouwt het inmiddels als “een belangrijke tussenstap naar biologische teelt”. De meeste supermarkten gingen in 2018 met het keurmerk in zee.

Greenpeace plaatst wel kanttekeningen. Zo ziet het ernaar uit dat telers onvoldoende worden gecompenseerd voor de extra kosten die ze maken om aan de criteria van het keurmerk te voldoen. De meeste supermarkten zeggen een meerprijs te betalen, maar uit een peiling onder 137 telers blijkt dat zij die vaak te laag vinden.

Positief is Greenpeace op dit punt over HAK, dat telers 10 procent meer betaalt voor PlanetProof-rode kool en 30 procent meer voor PlanetProof-spinazie. Ook de aardappelcoöperaties Nedato en Agrico doen het goed: zij betalen telers die volgens de regels van het keurmerk werken duizend euro extra per hectare.

Van de grote ketens doet alleen marktleider Albert Heijn niet mee aan het keurmerk. AH stelt zelf eisen aan telers om het aanbod te verduurzamen. De supermarkt heeft het grootste aanbod aan biologische producten, maar loopt volgens Greenpeace achter met het verduurzamen van het gangbare aanbod. Volgens de milieuorganisatie is dat in proefprojecten alleen gelukt met enkele producten, zoals aardbeien en tomaten.

Albert Heijn laat in een reactie weten dat ongeveer 85 procent van zijn Nederlandse leveranciers inmiddels een hoeveelheid bestrijdingsmiddelen gebruikt die in lijn is met de eis die PlanetProof hieraan stelt. De supermarkt voegt daaraan toe dat telers vorig jaar nog maar 9 bestrijdingsmiddelen gebruikten van een lijst van 27 middelen waarvan het gebruik moet worden ingeperkt. In 2016 waren dat er nog 13. Eind dit jaar wil AH de milieubelasting van alle telers inzichtelijk hebben, zodat die verder omlaag kan worden gebracht.