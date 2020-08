Verdachte van schieten op Bas van Wijk 90 dagen langer vast

De man die heeft bekend dat hij de 24-jarige Bas van Wijk in Amsterdam heeft doodgeschoten, blijft negentig dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam besloten. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een 20-jarige man uit Hoofddorp. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag, afpersing en overtreden van de wet wapens en munitie.

Maandag maakte de advocaat van de andere drie verdachten al bekend dat zij op vrije voeten waren gekomen. Volgens de rechtbank is niet vast komen te staan dat zij bij de dood van Van Wijk betrokken waren.

Van Wijk, afkomstig uit Badhoevedorp, werd op 8 augustus doodgeschoten in het op dat moment druk bezochte Park de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer. Volgens het OM was er vermoedelijk voorafgaand aan het incident irritatie tussen twee groepen. “Bij de groep waar Bas van Wijk toe behoorde, leefde het gevoel dat er naar hen gekeken werd door personen uit de groep waar de verdachte deel van zou uitmaken”, staat in een bericht. Ze zouden het mogelijk hebben gemunt op een horloge, zo liet de familie van het slachtoffer eerder ook al weten. Van Wijk zou hebben willen voorkomen dat dit horloge van zijn vriend werd gestolen.

De politie doet nog onderzoek naar de exacte aanleiding van de fatale schietpartij. Vorige week zijn op aanwijzingen van de 20-jarige verdachte een vuurwapen en een horloge aangetroffen in een verborgen ruimte in een auto. Aan de hand van een schietproef moet worden vastgesteld of hij het wapen heeft gebruikt op 8 augustus. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Het aangetroffen horloge blijkt volgens het OM inderdaad van iemand uit de groep van het slachtoffer te zijn.