Gedeelte Bazaar Beverwijk blijft dicht ondanks gesprek

Een aantal hallen in De Bazaar in Beverwijk blijft vooralsnog gesloten. Een gesprek tussen burgemeester Martijn Smit van Beverwijk en De Bazaar, dat woensdagmiddag plaatsvond over de gedwongen sluiting afgelopen zondag, heeft daarin geen verandering gebracht. De overdekte markthallen moesten deels dicht omdat het onmogelijk bleek 1,5 meter afstand te houden. De maatregel blijft gehandhaafd tot en met 6 september.

De activiteiten die normaal gesproken in de hallen 30 tot en met 33 plaatsvinden, mogen niet elders op het terrein worden voortgezet, liet Smit weten aan de directie.

Afgelopen zondag besloot De Bazaar de activiteiten in de bewuste hallen (overwegend verkoop van verse waar en geprepareerde etenswaar) naar buiten te verplaatsen. BOA’s en politie zagen echter dat het winkelende publiek buiten ook onvoldoende afstand hield. “Hoewel BOA’s en politie de directie van De Bazaar hierop herhaaldelijk aanspraken, werden de regels niet gevolgd.” Daarop volgde de sluiting.

De burgemeester zegt dat hij zich bewust is van de economische gevolgen, maar er wordt gekozen voor de volksgezondheid.

In de loop van volgende week praten de gemeente, de veiligheidsregio Kennemerland en De Bazaar verder. Dan komt De Bazaar met aanvullende maatregelen om de 1,5 meter afstand te waarborgen, aldus de gemeente.