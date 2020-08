Zware windstoten door zomerstorm Francis

Zomerstorm Francis trekt over Nederland. Aan de kust werd dinsdagavond een uur lang windkracht 9 gemeten. De zwaarste windstoot bedroeg 100 kilometer per uur. Daarmee werd Francis officieel een zomerstorm.

De kans is groot dat de wind rond de ochtendspits het krachtigst is. Automobilisten moeten daar dus rekening mee houden, zo waarschuwde Rijkswaterstaat al eerder. Het advies is niet met een aanhanger of caravan de weg op te gaan.

Dinsdag wakkerde de wind al aan. Maar het hoogtepunt wordt woensdagochtend dus verwacht. Aan de kust van Zeeland, Zuid- en Noord-Holland kunnen windstoten van 100 km/uur voorkomen. Boven land gaat het waarschijnlijk iets minder tekeer. Daar zijn zware windstoten tot 75 km/uur mogelijk. In de loop van de dag neemt de wind weer in kracht af.

Ook is er tijdens de zomerstorm kans op schade door omvallende bomen. Door de droogte is een aantal boomsoorten verzwakt waardoor deze makkelijker kunnen omvallen. Bovendien staan de loofbomen in deze tijd van het jaar nog vol in blad. “Daardoor vangen ze meer wind dan tijdens een herfststorm. Dat kan risico’s met zich meebrengen”, aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

De laatste officiƫle zomerstorm was op 10 augustus vorig jaar. Op die dag bereikte de wind in IJmuiden een uur lang gemiddeld windkracht 9. Dit was ook de dag waarop het dak van het stadion van AZ in Alkmaar instortte.