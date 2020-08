Onderwijsorganisaties: geef leraren voorrang bij coronatest

Leraren die zich willen laten testen op het coronavirus moeten voorrang krijgen, vinden zowel de onderwijsbonden als de sectororganisaties VO-raad en PO-Raad. De organisaties wijzen erop dat leraren die bijvoorbeeld een lichte verkoudheid hebben en zich laten testen nu vaak twee of zelfs vier dagen thuis komen te zitten, omdat ze op hun testresultaat moeten wachten voordat ze weer naar school mogen.

“Het is niet wenselijk dat medewerkers onnodig lang thuis moeten blijven”, stellen de organisaties in hun gezamenlijke pleidooi aan het kabinet. “Hierdoor komt de uitvoering van het onderwijs in de knel.” Zeker nu iedereen zich mag laten testen, kan de wachttijd bij de GGD oplopen.

Het onderwijsveld roept het kabinet op het probleem op te lossen. “In het primair onderwijs speelt het lerarentekort ook een belangrijke rol”, zegt voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad, die de basisscholen vertegenwoordigt. “Vervangers zijn niet te vinden, waardoor scholen op deze manier onnodig leraren moeten missen. Dat kan niet. Onderwijzend personeel moet zich daarom versneld kunnen laten testen.”