Testcapaciteit overgeheveld naar regio’s met ‘hoge infectiedruk’

De testcapaciteit voor corona in regio’s met relatief weinig coronabesmettingen wordt deels overgeheveld naar regio’s waar de vraag naar coronatests groter is. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid (VWS).

Op dit moment kunnen GGD’en meer testen dan dat de laboratoria kunnen onderzoeken. Er is vooral een tekort aan testmateriaal. Vooral in het westen van het land, in het bijzonder in Amsterdam, is er volgens het ministerie sprake van “een hoge infectiedruk.”

Daarom is het nodig daar “snel en adequaat te kunnen testen.” Dit kan volgens het ministerie wel betekenen dat de wachttijden in andere regio’s kunnen oplopen en er daar minder getest kan worden. Onder meer de teststraat op Schiphol kan hierdoor niet doorgroeien of de openingstijden verruimen. De huidige openingstijden zijn van 06.00 uur tot 18.00 uur, iets waar in de Tweede Kamer veel kritiek op is omdat ook buiten die tijden vliegtuigen landen op de luchthaven.

De vraag naar tests groeide de afgelopen weken sterk, mede door mensen die zich wilden laten testen zonder dat zij klachten hadden. Daardoor is de capaciteit onder druk komen te staan. De afgelopen week ging het om een stijging van 40 procent.

Vanwege de tekorten is met GGD’en afgesproken om teststraten niet uit te breiden. Mensen zouden zich ook alleen moeten laten testen als ze klachten hebben.

In het najaar moet de capaciteit op 70.000 tests per dag liggen. Zorgminister Hugo de Jonge laat volgende week weten hoe en wanneer de tekorten bij de laboratoria zijn weggewerkt.