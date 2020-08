Nertsenhouderij: verplicht voortijdig einde komt hard aan

Het kabinetsbesluit om de nertsenhouderij eerder dan gepland, namelijk al per maart 2021, verplicht te laten stoppen, is hard aangekomen bij de sector. “De details moeten snel worden uitgewerkt zodat de ondernemers en hun families weten waar ze aan toe zijn. De juridische onderbouwing moet deugdelijk zijn.” Dat zeggen de vakgroep Edelpelsdieren van de LTO en de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE).

De sector is vrijdag geïnformeerd over dat besluit, dat is ingegeven door de volksgezondheid. Maar ook de maatschappelijke onrust die de besmettingen veroorzaken, spelen een rol in het besluit. “Het gevaar voor de volksgezondheid is vooralsnog beperkt, maar we kunnen het ons niet veroorloven dat het virus blijft circuleren met alle mogelijke risico’s van dien. Daarom hebben we moeten besluiten tot deze zware maatregel”, aldus minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Er wordt in totaal 180 miljoen euro vrijgemaakt om een einde te maken aan de nertsenhouderij.

Op inmiddels al veertig nertsenfokkerijen is het coronavirus vastgesteld. “Het besluit om in plaats van een vrijwillige stoppersregeling alle bedrijven verplicht vroegtijdig te laten stoppen, komt uit de lucht vallen. We gaan dus het gesprek aan met onze achterban om te bespreken wat dit voor hen betekent”, zegt Wim Verhagen, directeur van de NFE. Hij vindt dat nog veel moet worden uitgewerkt: de manier waarop bedrijven moeten stoppen, hoe ze een nieuw perspectief krijgen en ook hoe ze worden gecompenseerd.

Nertsenhouders blijven intussen het maximale doen om nieuwe besmettingen te voorkomen, benadrukken de vakgroep Edelpelsdieren en de NFE. De controle op nertsenhouderijen wordt de komende tijd aangescherpt, heeft het kabinet besloten. Ook komt er onderzoek of er sprake is geweest van opzettelijke besmetting.

Er zijn in Nederland ongeveer 130 nertsenhouderijen, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2019. Ruim een derde van de 800.000 nertsen die Nederland telt, wordt gehouden in Brabant-Zuidoost. Hierbij is alleen gekeken naar de moederdieren.

In 2024 zouden alle nertsenhouderijen in Nederland sowieso dichtgaan omdat het fokken van de dieren dan wordt verboden.