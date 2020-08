Oud-staatssecretaris Els-Veder Smit (VVD) overleden

Drie dagen voor haar 99e verjaardag is woensdag oud-staatssecretaris en voormalig VVD-Tweede Kamerlid Elizabeth (Els) Veder-Smit overleden. “Een betrokken politica en sociale vrouw die tot op hoge leeftijd oog had voor anderen”, aldus premier Mark Rutte.

Veder-Smit zat van 1967 tot januari 1978 voor de liberalen in de Tweede Kamer. Vooral op het terrein van de volksgezondheid en vrouwenrechten was ze actief. Ze zette zich onder meer in voor een abortusregeling. “Zij speelde een grote rol in de emancipatie en was voor velen een bron van inspiratie”, aldus een verklaring van de VVD.

Ze was van 1978 tot september 1981 staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kabinet-Van Agt I. Als bewindsvrouw zorgde ze voor meer rechten voor patiënten en maakte ze meer ruimte voor gezondheidszorg in de regio. Na haar staatssecretariaat was ze nog tien jaar lid van de Eerste Kamer.

In 1998 werd Veder-Smit benoemd tot erelid van de VVD. “Voor mij persoonlijk was Els Veder-Smit een voorbeeld hoe je met inzet en kennis veel kunt bereiken. Tot het laatste moment bleef ze actief en betrokken bij onze partij”, aldus partijvoorzitter Christianne van der Wal-Zeggelink.