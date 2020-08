Augustus op één na warmste ooit gemeten

Dankzij een uitzonderlijk hittegolf gaat augustus de boeken in als de op een na warmste augustusmaand ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur in De Bilt kwam volgens Weeronline uit op 20,4 graden, terwijl dat normaal gesproken 17,5 graden is. Alleen in 1997 werd het nog warmer: 20,5 graden.

In de eerste helft van augustus kreeg Nederland te maken met een officiële hittegolf en die leverde maar liefst negen tropische dagen op. Niet eerder noteerde augustus zoveel dagen met een minimumtemperatuur van 30 graden. Het aantal zomerse dagen, met temperaturen van minimaal 25 graden, ligt ook hoger dan gebruikelijk. In De Bilt werd het zeventien keer warmer dan 25 graden.

Augustus was niet alleen warmer, het was ook iets aan de natte kant. Landelijk viel er gemiddeld 92 millimeter regen waar dat normaal 78 millimeter is. Die regen viel met name in de tweede helft van de maand. Tijdens de hittegolf liep het neerslagtekort juist op. Overigens waren de neerslagverschillen in het land groot. In het oosten en zuiden viel op sommige plekken nauwelijks regen, terwijl het in het westen, midden en noorden kletsnat was. Daar viel veelal meer regen dan normaal. Rondom het IJsselmeer werd in meerdere plaatsen zelfs meer dan 150 millimeter gemeten.

De hoeveelheid zon lag de afgelopen maand ook iets hoger dan normaal. Gemiddeld over het land scheen de zon 225 uur, tegen 195 uur normaal. Den Helder had met 252 uur de meeste zonuren, Maastricht de minste.