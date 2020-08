Door corona konden veel minder kankerdiagnoses worden gesteld

In Nederland zijn 5000 kankerdiagnoses minder gesteld dan in de voorgaande tien jaren gemiddeld het geval was. Dat komt omdat patiënten sinds dit voorjaar de zorg meden uit angst voor corona en omdat vanwege de virusuitbraak veel reguliere zorg niet beschikbaar was. De NOS bericht hier zaterdag over op basis van cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Voor een deel van de patiënten zal het geringere aantal diagnoses ingrijpende gevolgen hebben. Het kan net het verschil betekenen tussen het wel of niet uitzaaien van kanker. Patiënten die langer op een behandeling moesten wachten of zelf behandeling voor zich uitschoven uit angst voor een besmetting kunnen daardoor te maken krijgen met een zwaardere, intensievere behandeling dan aanvankelijk nodig zou zijn.

Het risico op een ongunstiger ziekteverloop is het grootst bij de meest agressieve kankervormen, bijvoorbeeld tumoren in botten of weke delen zoals spieren of huidkanker.

In een reactie zegt het IKNL te vrezen voor de gevolgen van een tweede coronagolf. “Je moet er niet aan denken dat er dan in de oncologische zorg opnieuw afspraken met patiënten worden afgezegd”, aldus een woordvoerster van het centrum.