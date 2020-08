Aantal coronapatiënten op ic’s ietsje gedaald naar 33

Op de intensive cares van de ziekenhuizen in ons land liggen zondag 33 mensen met het coronavirus. Dat is 1 patiënt minder dan zaterdag. Er liggen ook 558 mensen op ic’s met niet coronagerelateerde aandoeningen, dat zijn 19 minder dan de voorgaande dag. In de ziekenhuizen liggen buiten de ic nog eens 94 mensen met corona, dat zijn er 2 minder dan de dag ervoor. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zondag.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen zaterdagochtend en zondagochtend 508 meldingen van nieuwe coronagevallen. Dat zijn er 7 meer dan zaterdag, toen er 501 meldingen bij het RIVM binnenkwamen.

In Amsterdam-Amstelland werden zondag 64 positief geteste gevallen gemeld. Dat is minder dan zaterdag, toen er nog 73 gevallen waren. In de regio Rotterdam-Rijnmond werden zondag juist meer nieuwe gevallen gemeld: 79. Zaterdag waren hier 62 positieve tests.