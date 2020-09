In 2022 elke tien minuten trein tussen Schiphol en Rotterdam

Vanaf 2022 moet er tussen Schiphol en Rotterdam en tussen Schiphol en Nijmegen elke tien minuten een trein rijden. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Spoor) aan de Tweede Kamer. Het spoor wordt hiervoor gereedgemaakt en over de tienminutentreinen zijn afspraken gemaakt met de NS en ProRail.

Tussen Amsterdam en Eindhoven rijdt al zo’n tienminutentrein. De verbinding tussen Nijmegen en Schiphol, via Arnhem en Utrecht was al aangekondigd.

Het is volgens Van Veldhoven belangrijk om ervoor te zorgen dat de groeiende bevolking goed met het openbaar vervoer kan blijven rijden. Welke invloed de corona-maatregelen hierop hebben, doordat veel mensen zijn gaan thuis werken “zullen we komend jaar gaan zien”. Intussen blijft het “doorbouwen aan betere bereikbaarheid”, schrijft de bewindsvrouw.

Om elke tien minuten een trein tussen Schiphol en Rotterdam, via Leiden en Den Haag, te laten rijden, wordt het te druk op het spoor voor de trein tussen Den Haag en Brussel. Momenteel rijdt die vier keer per uur. Vanaf 2022 moeten reizigers die vanuit Den Haag naar de Belgische hoofdstad willen reizen overstappen op Rotterdam. Dit kan zestien keer per dag en de intercity naar Brussel staat in Rotterdam op hetzelfde perron, aldus Van Veldhoven. De reistijd tussen de Hofstad en Brussel wordt zelfs iets korter.

“We zorgen voor meer treinen op drukke stukken spoor, waar normaal gesproken elke dag honderdduizenden reizigers rijden”, schrijft Van Veldhoven.