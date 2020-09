Wekelijkse test bij verpleeghuis met coronabesmetting

Het kabinet gaat wekelijks testen in verpleeghuizen waar een coronabesmetting is aangetroffen. Dat kondigde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan tijdens de landelijke persconferentie over het coronabeleid.

Het OMT, het team van experts waar het kabinet zich op baseert, had geadviseerd om wekelijks te testen bij alle bewoners en werknemers van een verpleeghuis als er sprake is van een besmetting of uitbraak. Dat zal volgens de minister dan doorgaan “totdat de besmetting is teruggedrongen”.

Het kabinet overweegt ook om medewerkers en bewoners preventief te gaan testen als het aantal besmettingen in de directe omgeving van de instelling toeneemt. Maar eerst moet onderzocht worden wanneer er dan preventief getest moet worden en of er voldoende capaciteit is.

Verder wil het kabinet medewerkers beter gaan trainen om verspreiding in verpleeghuizen te voorkomen. Ze moeten symptomen beter gaan herkennen. Ook moeten medewerkers op een locatie met besmetting persoonlijke beschermingsmiddelen gaan dragen.

Uit recent onderzoek blijkt dat het coronavirus zich in verpleeghuizen ongemerkt kan verspreiden. Symptomen van het coronavirus bleken niet altijd even duidelijk zichtbaar of werden niet altijd herkend. Daarom wil het OMT het beleid aanpassen.

Op dit moment worden bewoners van verpleeghuizen getest zodra ze klachten hebben, maar dat is niet altijd eenvoudig vast te stellen bijvoorbeeld bij mensen met ernstige dementie. Systematisch testen werd tot dusver afgeraden. De Jonge spreekt van “voortschrijdend inzicht”.

Toen de pandemie in het voorjaar uitbrak, werden verpleeghuizen volledig van de buitenwereld afgesloten. Bezoek mocht niet meer langs komen. “Zo’n rigoureuze maatregel, hoe nodig die toen ook was, die moet je eigenlijk niet meer willen treffen”, aldus De Jonge.