CDA’er Michel Rog verlaat Kamer na verkiezingen

CDA-Kamerlid Michel Rog keert na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Hij heeft de partij in juli laten weten niet meer op de lijst te willen, zo zegt hij in het AD.

Rog zit sinds 2012 in de Kamer en voerde daar de afgelopen acht jaar het woord over onderwijs. Tegen de krant zegt hij meer tijd met zijn gezin te willen doorbrengen. Juist door de afgelopen tijd, met de coronacrisis, werd het voor hem duidelijk. “Ik was meer thuis en merkte hoe fijn de kinderen dat vonden en hoe fijn ik dat vond.”

Het werk deed hij met veel plezier, maar het viel Rog ook zwaar. “We maken elkaar in dit werk de hele dag gek. Ook ik heb offers moeten brengen. Doordeweeks eet ik nooit thuis, kan ik mijn kinderen nooit naar bed brengen.”