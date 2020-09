Kamer wil opnieuw kijken naar coronastraf na misstap Grapperhaus

Mensen die een coronaboete hebben gekregen moeten geen strafblad krijgen. Dat vindt de Tweede Kamer. Dat is niet proportioneel, maakten de partijen duidelijk tijdens een debat over de aanpak van het coronavirus. Aanleiding is de misstap die justitieminister Ferd Grapperhaus maakte op zijn bruiloft, waar de coronaregels werden overtreden.

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) vindt een strafblad wel een “heel forse maatregel. Is het kabinet bereid die maatregel te heroverwegen?” Er moet een andere strategie komen, benadrukten ook Jesse Klaver van GroenLinks en SP-leider Lilian Marijnissen. De regering voelde daar eerder niet voor toen de Kamer voor de zomer een soortgelijke motie aannam.

Meerderjarigen die een coronaboete hebben gekregen, krijgen een aantekening in hun strafblad. Maar zij kunnen nog wel een Verklaring omtrent gedrag (VOG) krijgen die nodig is voor de uitoefening van bepaalde functies. “Hij telt niet mee voor een VOG, maar hij staat er wel”, zei VVD’er Klaas Dijkhoff.

Hij pleit voor een tijdelijke aantekening. “De vraag is toch: kan die dan echt niet weg? Kunnen we ‘m niet een paar maanden laten staan?” Zo kan de politie volgens de liberaal onderscheid maken tussen iemand die een keer de fout in is gegaan en iemand die constant de regels aan zijn laars lapt.

Volgens Dijkhoff kan zo ook worden voorkomen dat iemand na de coronacrisis een aantekening heeft voor iets dat buiten corona geen “ongewenst gedrag” zou zijn, zoals een omhelzing.

Het debat draait voornamelijk over de geloofwaardigheid van Grapperhaus. Volgens Geert Wilders van de grootste oppositiepartij PVV moeten de coronaboetes worden geseponeerd en betaalde boetes worden terugbetaald. Anders is er volgens hem sprake van “klassejustitie”.

De hoogte van de boetes zijn ook veel te hoog, klagen vooral linkse oppositiepartijen. Het kabinet moet wat hen betreft kijken naar de 390 euro die overtreders nu moeten betalen.

Grapperhaus betuigde eerder spijt voor het gedrag van zijn gasten tijdens zijn feest vorige maand. Maar na publicatie van nieuwe foto’s van de bruiloft vragen partijen zich af hoe hij zijn geloofwaardigheid wil herstellen. Hij is verantwoordelijk voor de handhaving van de coronaregels.

Verder zijn er in de Kamer zorgen over het testbeleid. Mensen worden door het kabinet opgeroepen alleen te testen als ze klachten hebben. PvdA’er Lodewijk Asscher wil dat zorgverleners en leraren voorrang gaan krijgen bij testen. Ook vinden partijen dat het kabinet perspectief moet gaan bieden hoe de coronaregels verder worden afgebouwd.