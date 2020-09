Nieuwe coronatest Roche geeft uitslag binnen kwartier

Een nieuw type coronatest van het Zwitserse Roche geeft binnen een kwartier al een uitslag. Een laboratorium of speciale apparatuur komt er niet aan te pas. Het farmaceutische bedrijf brengt de test eind deze maand op de Europese markt en hoopt ook snel goedkeuring in de Verenigde Staten te krijgen.

De test, die volgens Roche dienst kan doen als snelle eerste screening, is een zogeheten antigeentest. Dit soort testen meet de aanwezigheid van specifieke viruseiwitten in een afgenomen monster. Met de gangbare PCR-coronatests, waarvan er in Nederland inmiddels duizenden per dag worden uitgevoerd, kan de aanwezigheid van het virus zelf in een monster worden aangetoond. Daarvoor is laboratoriumonderzoek nodig, dat doorgaans 4 tot 8 uur duurt. Voor situaties waarin snelheid van levensbelang is, bestaan inmiddels ook snelle PCR-testen, die binnen een uur resultaat geven.

Volgens Roche hebben onderzoeken in Braziliƫ en India uitgewezen dat de nieuwe antigeentest betrouwbaar is. De sensitiviteit, dat wil zeggen de mate waarin de test daadwerkelijke besmettingen aan het licht brengt, is volgens het bedrijf 96,52 procent. De specificiteit, de mate waarin de test een negatief resultaat geeft bij mensen die niet zijn besmet met het virus, is 99,68 procent. De test geeft kortom nauwelijks fout-positieve uitslagen.

Geen enkele test is echter 100 procent betrouwbaar. Het bedrijf benadrukt dan ook dat het belangrijk blijft om niet alleen naar testresultaten te kijken, maar ook symptomen van een patiƫnt en de mate waarin iemand is blootgesteld mee te wegen. Een PCR-test kan soms alsnog een goed idee zijn na een negatieve antigeentest.

Roche kan per maand 40 miljoen van de nieuwe tests produceren.