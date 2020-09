Podcast ‘Jezelf zijn werkt’ van Diversiteit in Bedrijf gelanceerd

“Het is best confronterend dat hoe ik mijzelf zie, soms niet overeenkomt met hoe anderen mij zien, puur gebaseerd op uiterlijke kenmerken”, aldus Sadaf Ahmadi, Gemeente Rotterdam, gast van de podcast. Diversiteit in Bedrijf, onderdeel van de Sociaal-Economische Raad, lanceert op 1 september de podcast ‘Jezelf zijn werkt’. Werknemers en directeuren uit bedrijven en publieke organisaties gaan met elkaar in gesprek over wat het betekent om jezelf te kunnen zijn op de werkvloer. Wat laat je wel en juist niet van jezelf zien? En welke invloed heeft dat op het maken van carrière?

Diversiteit in Bedrijf publiceert vanaf 1 september iedere dinsdag een nieuwe aflevering in aanloop naar Diversity Day op 6 oktober. Recente protesten van de Black Lives Matter beweging, berichten over arbeidsdiscriminatie en het verplichte vrouwenquotum tonen aan dat de roep om een inclusieve samenleving sterk is. Dit vertaalt zich door naar de werkvloer, bij uitstek de plek waar mensen met verschillende achtergronden samenwerken.

Onderzoek van Toon Taris – hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie – laat zien dat medewerkers die de ruimte ervaren om zichzelf te zijn, beter presteren. Toch kunnen ook vraagtekens worden gezet bij ‘jezelf zijn’ op het werk. Want hoeveel ruimte blijft er over voor de ander als jij jezelf bent? Naomi Kok Luís, podcasthost van Diversiteit in Bedrijf, legt interessante gasten stellingen voor uit dit onderzoek.

Persoonlijke verhalen

Naomi’s gasten werken bij ABN AMRO, ABU, Alliander, Asito, Friesland Campina, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, John Blankenstein Foundation, KPN, ProRail, PwC, Rabobank, Randstad Groep Nederland en Royal Schiphol Group. Openhartig delen ze hun ervaringen, de spannende momenten uit hun carrière en de keuzes die zij maken om zichzelf te kunnen zijn op werk. Zeven boeiende gesprekken en veertien gesprekspartners die weten dat het moed vraagt om kwetsbaar te durven zijn.

Diversity Day, 6 oktober 2020

Deze podcast is ontwikkeld in het kader van Diversity Day, de dag waarop werkend Nederland de kracht van diversiteit en inclusie op de werkvloer viert. Op deze dag organiseren bedrijven een eigenactiviteit om aandacht te vragen voor diversiteit.

