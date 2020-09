Politie redt wandelaars van kudde Schotse Hooglanders

De politie heeft twee wandelaars in het Harderbos in Flevoland gered van een kudde Schotse Hooglanders, die hen urenlang de weg versperde. De wilde runderen moesten volgens de politie in Dronten met een dienstauto verdreven worden, voordat de wandelaars veilig naar de weg gebracht konden worden.

De wandelaars, een stel uit het Brabantse Oss, liepen dinsdag aan het eind van de middag het bos in. Toen zij wilden terugkeren naar het vakantiepark waar zij verbleven stond de kudde runderen op het voetpad. Omdat er ook kalfjes in de kudde liepen, was het stel bang dat de Hooglanders zouden aanvallen als zij dichtbij zouden komen. Ze besloten te wachten tot de wilde koeien vanzelf weg zouden gaan. Maar dat gebeurde niet.

Toen het donker werd, belden zij daarom de politie. Die reed met de dienstauto het natuurgebied in en kon zo de runderen dwingen om opzij te gaan. Schotse Hooglanders hebben in het verleden wel eens wandelaars aangevallen.