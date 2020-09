Vrijwilligheid corona-app moet buiten kijf staan, vindt Kamer

Het gebruik van de app CoronaMelder, die moet helpen bij het opsporen van nieuwe coronabesmettingen, moet altijd absoluut vrijwillig en vrij van druk zijn, vindt de Tweede Kamer. Partijen vinden het niet wenselijk als bijvoorbeeld werkgevers oproepen de app wel of juist niet te gebruiken.

De SP vraagt zich af of de wet hier wel voldoende tegen beschermt, omdat deze alleen stelt dat gebruik niet verplicht is. Ook bescherming tegen “formele of informele” druk moet volgens de SP expliciet in de wet worden opgenomen. “Het is belangrijk dat gebruik van de app niet als een ongeschreven regel voelt”, vindt SP-lid Maarten Hijink.

De VVD vindt dat wel duidelijk moet zijn hoe wordt gehandhaafd als bijvoorbeeld bedrijven toch aansturen op gebruik van de app. VVD’er Jan Middendorp wil dat een werkgever die de app promoot eerst een waarschuwing krijgt, voordat er “snel met boetes gestrooid wordt”. Ook wil de VVD weten wat er gebeurt als een werkgever nĂ­et wil dat werknemers de app installeren.

Verder wil de Kamer van de minister weten wat de app toevoegt ten opzichte van het al bestaande bron- en contactonderzoek, en of de app de al krappe testcapaciteit niet verder onder druk zet. Onder meer GroenLinks en Partij voor de Dieren vragen zich af of er geen betere alternatieven zijn, zoals het verbeteren van het bron- en contactonderzoek.

Ondanks de vragen en twijfels over de app, tekent zich toch een meerderheid af in de Kamer. Zorgminister Hugo de Jonge beantwoordt later woensdag de vragen.