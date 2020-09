Grapperhaus kan aanblijven maar loopt wel fikse deuk op

Justitieminister Ferd Grapperhaus houdt het vertrouwen van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer. Maar de overtredingen van de coronaregels bij zijn bruiloft, vastgelegd door een fotograaf, blijven wel aan hem kleven. De oppositie zegde het vertrouwen niet op, maar sprak wel vrijwel unaniem haar afkeuring uit. Alleen de SGP deed niet mee.

Een aanvankelijk emotionele Grapperhaus ging in een urenlang debat met de Kamer diep door het stof. Niet alleen de gasten maar ook hijzelf is in de fout gegaan, erkende hij. “Ik heb het zelf beslist niet goed gedaan, en me laten meeslepen door de emotie van de dag.” Hij sprak van een inschattingsfout.

Grapperhaus zegt zelf dat hij “een deuk, een lichte handicap” heeft opgelopen. Hij denkt zijn gezag te kunnen herstellen door “hardop te zeggen dat dit niet had moeten gebeuren” en het belang van het gegronde coronabeleid te benadrukken. Ook premier Mark Rutte is daarvan “absoluut overtuigd” en staat nog “voluit” achter de minister.

De oppositie toonde begrip, maar is er niet van overtuigd dat Grapperhaus bij de mensen in het land nog voldoende gezag heeft. Wat PVV-leider Geert Wilders betreft, is hij zijn geloofwaardigheid kwijt. GroenLinks-voorman Jesse Klaver wijst erop dat een groeiende groep mensen toch al weinig vertrouwen heeft in de aanpak van het coronavirus door het kabinet.

“Het gezag van dit kabinet is aangetast”, aldus PvdA-leider Lodewijk Asscher. Het beeld is ontstaan van “een kabinet dat streng is voor de samenleving, maar soft voor zichzelf”. Hij diende een motie van afkeuring in die op de SGP na door alle oppositiepartijen was ondertekend. De SGP wil de minister een kans geven zijn gezag te herstellen.

Grapperhaus zegt de terechtwijzing van de oppositie serieus te nemen. “Ik ga niet naar huis met: zo dat hebben we gehad.”

Het kabinet gaat op verzoek van een groot deel van de Kamer kijken of het strafblad dat mensen krijgen die een coronaboete hebben gekregen, kan verdwijnen. Zo moet voorkomen worden dat mensen die een boete kregen voor bijvoorbeeld een omhelzing met een strafblad blijven zitten. “Ik sta wel open voor aanpassing op dit punt”, zei Grapperhaus.

Alleen Asscher is er niet blij mee. Het suggereert volgens hem dat er kan worden onderhandeld over versoepeling van de regels nu minister Grapperhaus de fout is ingegaan met de coronaregels. Het geeft de PvdA-voorman het gevoel dat er een “koehandel” mogelijk is. De Tweede Kamer had in mei al een motie van DENK aangenomen om de justitiĆ«le aantekening na een coronaboete te schrappen. Grapperhaus weigerde dat toen.