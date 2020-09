Grapperhaus zegt ook sorry tegen medewerkers van zijn ministerie

Minister Ferd Grapperhaus heeft ook tegenover de medewerkers op zijn ministerie van Justitie en Veiligheid spijt betuigd over het overtreden van de coronaregels tijdens zijn bruiloft. Dat gebeurde een dag nadat hij een debat over deze kwestie in de Tweede Kamer had overleefd.

“Ik heb vandaag ook een brief rondgestuurd in mijn hele departement aan de mensen om dezelfde verantwoording af te leggen als ik in de Kamer heb gedaan”, zei hij donderdag. “Dat ik niet mijn voorbeeldfunctie heb vervuld en dat mij dat zeer spijt. Dat dit ook niet had gemoeten bij mij als minister van Justitie en Veiligheid.”

Hij kreeg woensdag na een urenlang debat het vertrouwen van een kritische Kamer. Hij moet zijn gezag herstellen na deze affaire, maakten partijen duidelijk. De Tweede Kamer nam donderdag nog een motie aan waarin de bewindsman wordt opgeroepen ervoor te zorgen dat één coronaboete niet meer tot een strafblad leidt.

Dat verzoek gaat minister Grapperhaus uitvoeren. Daarvoor zijn volgens hem een paar alternatieven. De boete kan verlaagd worden zodat het onder de grens van een strafblad komt of de boete kan dezelfde hoogte houden, maar dan komt er geen strafblad meer. Hij gaat hierover in gesprek met de Kamer.