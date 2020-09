Koolmees hoopt toch extra gratis loopbaanadvies te kunnen regelen

Het kabinet wil toch proberen meer gratis loopbaanadviezen te regelen voor mensen die door de coronacrisis in een andere sector gaan werken. De vraag is alleen of de uitvoeringsorganisatie dat aankan. De eerste 22.000 gratis adviezen waren al na een maand op, veel sneller dan gedacht. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) kijkt dan ook naar een manier om toch sneller extra adviezen te regelen.

Door de coronacrisis is een scheve arbeidsmarkt ontstaan. In de evenementenbranche en de horeca gaan bijvoorbeeld veel banen verloren, terwijl in andere sectoren, zoals de zorg, juist extra mankracht nodig is. Om de gevolgen van de crisis voor de werkloosheid enigszins te beperken, wil het kabinet mensen naar een andere sector helpen, onder meer door de gratis adviezen.

De linkse oppositiepartijen dringen al langer aan op meer geld voor omscholing als onderdeel van de coronasteunpakketten. De ‘ontwikkeladviezen’ worden betaald uit het potje dat daarvoor opzij is gezet. GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders vroeg Koolmees donderdag in de Kamer ervoor te zorgen dat iedereen die gratis omscholings- of loopbaanadvies aanvraagt, hier ook voor in aanmerking komt.

Voor volgend jaar is opnieuw geld opzijgezet voor de adviezen. Dat wil Koolmees in principe best naar voren halen. “We zien nu dat het storm loopt”, zei de bewindsman. Maar hij voorziet logistieke obstakels: de verantwoordelijke uitvoeringsorganisatie, een onderdeel van het ministerie, kan niet nog meer adviezen verwerken. De bewindsman stuit naar zijn zeggen dan ook niet op geldproblemen, maar vooral op capaciteitsproblemen.

Hij vroeg Smeulders zijn voorstel nog even in de achterzak te houden, “tot ik meer zicht heb wat op korte termijn kan.” Na Prinsjesdag praat Koolmees met de Tweede Kamer over het derde steunpakket. Tegen die tijd hoopt de bewindsman te weten of hij iets kan regelen om toch te voorzien in extra loopbaanadviezen.