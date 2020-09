Rellende jongeren probeerden kluis winkel te plunderen

Bij de rellen in augustus in de Utrechtse wijk Kanaleneiland hebben jongeren geprobeerd een kluis uit een supermarkt te stelen nadat ze een ruit hadden ingegooid. Het bleef hierna zo onrustig in de wijk dat burgemeester Peter den Oudsten de mobiele eenheid toestemming geeft om in te grijpen. Dat blijkt uit een tijdlijn die de burgemeester aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Eerder op de avond kon de ME niet optreden tegen de groep van ongeveer 250 tot 300 jongeren, omdat er te weinig agenten aanwezig waren. Verschillende burgemeesters in het land hadden al een beroep gedaan bij de nationale politie om bijstand van de mobiele eenheid. Pas aan het einde van de avond waren er voldoende agenten aanwezig om krachtig te kunnen optreden. De groep had dan al onder meer vernielingen aangericht, conflicten uitgevochten met buurtbewoners en een auto in de brand gestoken.

De onrust in Kanaleneiland was de opmars voor meer rellen in andere wijken van de stad. Op verschillende avonden ging het mis in onder meer Overvecht en Zuilen. De schade voor de gemeente is ruim 15.000 euro. Daar komt de schade voor particulieren en ondernemers nog bij.

Tot nu werden voor de misdragingen 53 jongeren aangehouden. Dertig van hen hebben al een strafblad. Een van de relschoppers droeg zelfs een enkelband. Het gaat in totaal om 32 mannen en 21 minderjarige jongens. 37 verdachten komen uit Utrecht en zestien uit gemeentes rond de Domstad. Er was volgens de burgemeester steeds sprake van een soort harde kern relschoppers met hieromheen groepen meelopers en omstanders.

Het Openbaar Ministerie verdenkt drie vloggers van opruiing. Zij zouden op Snapchat hebben opgeroepen tot rellen. De burgemeester heeft daarom de ministers Ferd Grapperhaus (Veiligheid) en Sander Dekkers (Rechtsbescherming) verzocht om voortaan te mogen ‘inbreken’ in dit soort besloten groepen. “Doordat de oproepen tot rellen werden gedaan in gesloten groepen op sociale media is een beperkt (juridisch) instrumentarium beschikbaar om hier tegenop te treden. Hierdoor was het niet mogelijk om direct de angel eruit te halen door berichten van internet/sociale media af te halen. Na de aanhouding van de opruiers keerde de rust (digitaal en fysiek) vrij snel terug”, aldus de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad.