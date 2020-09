Afgelopen etmaal 654 mensen positief getest op corona

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 654 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit het coronadashboard van de rijksoverheid. Daarop wordt per dag het aantal mensen gemeld dat positief is getest op corona.

Vrijdag werden nog 744 nieuwe gevallen gemeld in de voorafgaande 24 uur. Dat was de grootste stijging in een etmaal sinds 11 augustus.

Er verblijven 35 coronapatiënten op de intensive care. Dat zijn er evenveel als vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Het aantal Covid-opnames buiten de ic is zaterdag 99, dat zijn er 5 meer dan vrijdag.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zegt: “Het aantal opgenomen Covid-patiënten is laag en stabiel, 56 procent van hen ligt in de regio’s Brabant, Amsterdam en Rotterdam. Dit is in lijn met de regionale besmettingscijfers. Er bestaat bij deze lage bezetting geen behoefte aan verplaatsingen van Covid-patiënten tussen ziekenhuizen.”