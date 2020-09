Miljoenen schade bij bankspaarders door helpdeskfraude

Criminelen hebben de afgelopen maanden miljoenen euro’s buitgemaakt door klanten van banken te bellen en ze met een babbeltruc te verleiden geld naar een andere rekening over te maken. De oplichters deden zich voor als een medewerker van de fraudehelpdesk en misbruikten daarvoor het telefoonnummer van de bank.

Volgens het tv-programma Kassa zijn vooral klanten van ING de dupe geworden van deze zogeheten spoofing-techniek. Van de grote banken is alleen Rabobank bereid de schade te vergoeden, terwijl klanten van ING en ABN AMRO zelf opdraaien voor de schade.

Volgens Betaalvereniging Nederland zijn de meldingen bij de banken over deze helpdeskfraude sinds april bijna vervijfvoudigd, van 60 meldingen in april naar zo’n 300 in juli. Bij spoofing wordt gebruikgemaakt van internetbellen, waarbij de beller zelf het nummer kan kiezen dat de ontvanger op zijn telefoon te zien krijgt. De slachtoffers dachten hierdoor met een echte medewerker van de helpdesk van zijn bank te maken te hebben.

Honderden mensen zijn gebeld met het verhaal dat er vreemde transacties op de rekening van het slachtoffer getraceerd zouden zijn. De oplichters stelden de spaarders voor om tijdelijk hun spaargeld naar een ‘kluisrekening’ over te maken. De slachtoffers dachten hun geld over te boeken naar een voor hen geopende veilige rekening, in werkelijkheid maakten ze al hun spaargeld over naar de rekening van een ‘katvanger’.

ING en ABN AMRO zeggen schade als gevolg van spoofingfraude niet te vergoeden omdat slachtoffers zelf het geld hebben overgemaakt. Rabobank vergoedt de schade wel, volgens een woordvoerder omdat “het voor de klant lijkt alsof het echt vanuit de bank komt en de identiteit van de bank door de oplichter wordt gebruikt.”

Volgens NLdigital, branchevereniging van de digitale sector, werkt de telecomsector eraan om misbruik van belangrijke telefoonnummers door spoofing tegen te gaan: “Wij zijn in gesprek met de overheid, de politie, banken om samen te zoeken naar oplossingen. Daarnaast voeren we, samen met overheid en andere sectoren, landelijke publiekscampagnes om mensen alert te maken op fraude via telefoon, whatsapp, sms of email.”