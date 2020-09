Strooiwagens en sneeuwschuivers: winterseizoen bijna van start

Het einde van de zomer is in zicht en dus maakt Rijkswaterstaat zich op voor de winter. Vanaf zaterdag worden zo’n 850 strooiwagens en sneeuwschuivers getest. “Als we gaan strooien, moet binnen twee uur de laatste korrel zout op de weg liggen. We kunnen ons geen hapering veroorloven”, zegt adviseur gladheidsbestrijding Jan Rients Slippens van Rijkswaterstaat.

Bij de start van het seizoen ligt verspreid over Nederland ruim 200 miljoen kilo zout opgeslagen. “De hele zomer wordt het aangevuld, zodat we nooit een tekort hebben”, vertelt Slippens. Rijkswaterstaat strooit elk jaar tussen 1 oktober en 30 april ongeveer 90 miljoen kilo zout. Afgelopen winterseizoen (2019 – 2020) was dat een stuk minder: 16 miljoen kilo zout ging er over snelwegen, viaducten en bruggen.

Er word gemiddeld veertig tot vijftig keer per jaar gestrooid en bij sneeuwval zijn er in totaal 1200 man werkzaam. Maar tijdens de afgelopen, zachte, winterperiode was dat ‘slechts’ vijftien keer, waarvan er maar vier landelijke acties waren. Slippens: “De laatste winter is het een stuk minder geweest, maar het KNMI verwacht dat we in de nabije toekomst juist frequenter de weg op gaan. De verwachting is dat het vaker net onder nul wordt, gevolgd door een regenbui. En dan wordt het glad. Als het constant droog en min 5 graden is, hoeven we maar één keer te strooien.”

Op 330 locaties zitten sensoren in de snelweg die zijn gekoppeld aan een weerhut van het KNMI. Die kan twee uur van te voren gladheid detecteren, waarna een alarm afgaat. Na een beoordeling van een coördinator – de sensor houdt bijvoorbeeld geen rekening met bewolking waardoor het warmer blijft – worden de chauffeurs wakker gebeld. “Die hebben dan ongeveer veertig minuten om vanuit hun bed bij de strooiwagen te komen. Nadat die is volgegooid met zout, rijden ze een route van een uur.”

Bij een landelijke strooiactie gaat er 1,2 miljoen kilo zout doorheen en bij langdurige sneeuwval aanzienlijk meer. Deze maand wordt er, startend zaterdag bij een depot in Gorinchem, overigens niks gestrooid. Er wordt slechts getest of de 546 strooiwagens, al dan niet uitgerust met een sneeuwschuiver, en 350 sneeuwschuivers klaar zijn voor het nieuwe winterseizoen.