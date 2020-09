Vechtpartijen tussen Groningse en Duitse voetbalsupporters

In de binnenstad van Groningen zijn zaterdagmiddag Groningse en Duitse voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt berichtgeving hierover door RTV Noord.

Op beelden die de omroep toont, is te zien hoe de supporters elkaar in de haren vliegen. Zij gooien daarbij ook terrasstoelen en -tafels naar elkaar. De clash gebeurde volgens RTV Noord in de Grote Kromme Elleboog. “Dit gaat alle perken te buiten”, aldus de gemeentewoordvoerder over het geweld.

Groningen vreesde al voor rellen. Zondag speelt FC Groningen een oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld. Er is in de stad een noodbevel uitgevaardigd wegens angst voor ongeregeldheden.

Vanwege coronamaatregelen was al bekend dat de Duitse voetbalfans niet het stadion in mogen. Maar er waren al aanwijzingen dat Duitse risicosupporters toch naar Groningen zouden komen.

Het noodbevel maakt het de gemeente mogelijk om mensen naar buiten de gemeentegrens te brengen.