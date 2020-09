‘Gezondheidsraad erkent gebrekkige basis CBR-keuring autisten’

De Gezondheidsraad heeft in een persoonlijk gesprek erkend dat er geen wetenschappelijk bewijs is om mensen met autisme te keuren op hun rijgeschiktheid. Dat meldt Reporter Radio zondag op basis van informatie van twee mensen die bij het gesprek aanwezig waren. Toch blijft de Gezondheidsraad bij de aanbeveling om deze groep mensen te keuren, aldus het radioprogramma.

De twee mensen die erbij waren, zijn directeur Karol Henke van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en bijzonder hoogleraar autisme Wouter Staal van de Universiteit Leiden.

“In dat gesprek heeft de voorzitter van de Gezondheidsraad aan ons bevestigd dat er geen wetenschappelijk onderzoek is, dat staaft dat er een relatie is tussen autisme en verkeersveiligheid”, aldus Henke. Als wetenschapper is Staal ervan overtuigd dat er geen verband is.

Mensen met autisme die hun rijbewijs willen halen, moeten zich van het CBR laten keuren op hun rijgeschiktheid. Volgens het CBR worden jaarlijks naar schatting ongeveer vijfduizend mensen met de diagnose autisme gekeurd. Volgens Henke hebben hierdoor duizenden mensen met autisme “onnodig” veel geld uitgegeven voor de verplichte keuring die ze zelf moesten betalen.

Volgens Reporter Radio ging de Gezondheidsraad niet in op inhoudelijke vragen van het programma, maar handhaaft het instituut haar advies.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) vraagt al langer aandacht voor deze zaak. Vorig jaar riep ze verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen al op de CBR-keuring voor autisten af te schaffen.