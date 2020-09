‘Nog meer en blijvend geld naar podiumkunsten en -festivals’

Er moet jaarlijks nog eens 19,5 miljoen euro bijkomen voor de podiumkunsten, voor producenten maar ook voor festivals in het hele land. Dat berekende de organisatie De Verenigde Podiumkunstenfestivals, die hoopt dat de Tweede Kamer te hulp komt. Bij de belangenclub zijn gesubsidieerde festivals aangesloten.

Het kabinet kwam al met steunpakketten om de nood door de coronacrisis te lenigen. Dat was volgens De Verenigde Podiumkunstenfestival “uiteraard geweldig”, maar daarmee “is echter niet de structuur op de lange termijn gewaarborgd.”

Om de podiumkunsten in de verschillende regio’s overeind te houden en om tegelijk ook nieuwe gezelschappen een toekomst te bieden, is het volgens de club nodig om alle door het Fonds Podiumkunsten als goed beoordeelde gezelschappen financieel bij te staan. Nu is er geen geld voor bepaalde gezelschappen die toch worden gewaardeerd door het Fonds, dat minder te besteden heeft gekregen. Vooral in deze coronacrisis hebben zij “geen plan B”. Om hier soelaas te bieden is er 15,8 miljoen per jaar nodig, becijferde de organisatie.

De Raad voor Cultuur, die adviseert wie er rechtstreeks subsidie moet krijgen van het Rijk, beoordeelde veel meer festivals als positief dan de acht die mogen hopen op een financiële bijdrage uit de nationale pot. Die acht kregen ook lang niet alle gevraagde subsidie. Met 1,7 miljoen kan hier veel leed worden verzacht.

Bovendien zou er zeker ruimte moeten zijn voor vijftien festivals in totaal. De vereniging benadrukt dat veel mensen alleen op festivals kennis maken met podiumkunsten. Voorlopig zou er nog eens 2 miljoen moeten worden uitgetrokken voor andere festivals, al kunnen er daar nooit vijftien mee worden bediend, zegt de belangenorganisatie, die ook wel begrijpt dat op dit moment niet alles mogelijk is.

Op Prinsjesdag wordt duidelijk wat de regering overneemt van de cultuursubsidie-adviezen en in november vergadert de Tweede Kamer erover. Behalve over de financiering is er ook veel discussie over het bestel zoals dat nu is. Velen vinden dat het aan vernieuwing toe is, onder wie Kamerleden.