Het reisadvies voor de Griekse eilanden wordt dinsdagmorgen aangepast naar oranje (alleen noodzakelijke reizen). Daartoe is besloten omdat het aantal mensen dat besmet is geraakt met het coronavirus tijdens hun vakantie op een van de Griekse eilanden flink is gestegen, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het schiereiland Peloponnesos en het Griekse vasteland blijven geel (let op veiligheidsrisico’s).