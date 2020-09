Thom de Graaf nieuwe voorzitter Indië-herdenking

Oud-minister Thom de Graaf wordt per 1 oktober de nieuwe voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Hij volgt Erry Stoové op, die na vijf jaar afscheid neemt.

De stichting organiseert sinds 1988 jaarlijks de Nationale Herdenking op 15 augustus bij het Indisch Monument in Den Haag, ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

De ouders van De Graaf verbleven van 1937 tot 1946 in Nederlands-Indië. Zijn vader was indoloog en Indisch jurist en bracht als reserveofficier de oorlogsjaren door in een kamp voor krijgsgevangenen. Zijn moeder kwam in een vrouwenkamp terecht met zijn oudste broer en zus. Na de oorlog was zijn vader actief betrokken bij de belangenbehartiging van onder meer Indische Nederlanders en voormalig overheidspersoneel in Indonesië.

Thom de Graaf was van 1994 tot 2003 namens D66 lid van de Tweede Kamer en tussen 2003 en 2005 vicepremier en minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties in het kabinet Balkenende II. Nu is hij vicepresident van de Raad van State.